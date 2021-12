Acidente deixa uma pesssoa ferida e trânsito lento na Pituba

Uma colisão entre um carro passeio e um caminhão deixa o trânsito lento no bairro da Pituba, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o acidente ocorreu na rua Arthur Gomes de Carvalho, atrás do colégio Oficina.



O solicitante da ocorrência informou à polícia que a condutora do veículo de passeio, identificada como Viviane Souza, estaria presa às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local.





