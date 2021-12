Acidente deixa um morto e complica trânsito na Bonocó

O trânsito na região da Avenida Bonocó, onde mais cedo um homem morreu após um acidente envolvendo dois carros, segue intenso no início da noite desta quinta-feira, 31, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). O corpo do mecânico Esídio de Oliveira, de 54 anos, foi removido por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) no início da noite.

O acidente aconteceu por volta das 14h20. Esídio trabalhava em frente a uma oficina, próximo a lateral da pista, quando foi atingido por um carro (um gol). Informações dão conta de que o mecânico fazia um reparo em um automóvel (um Fox) no lado de fora da oficina quando sofreu o impacto. Esídio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Gol capotou e ficou no meio da pista, após a batida.

Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Transalvador foram acionadas. O motorista do Gol ficou ferido e precisou ser encaminhado pela Samu a um hospital da cidade.

Trânsito - Além da Bonocó (nos dois sentidos), o fluxo também está intenso na região da Paralela (sentido Aeroporto) e na Avenida Tancredo Neves. Os motoristas que trafegam pela Avenida ACM também encontram lentidão.

Das 7h até as 18h40 desta quinta-feira, a Transalvador registrou cinco acidentes com uma morte e cinco pessoas feridas na capital baiana.

