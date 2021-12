Acidente deixa um ferido no Vale de Nazaré

Uma colisão entre um carro e uma moto, por volta das 16h desta quinta-feira, 9, está deixando o trânsito lento no Vale de Nazaré. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu em frente a loja Comercial Ramos, na Av. Professor Castelo Branco. O motociclista, que ainda não foi identificado, ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Samu.

Os veículos já foram retirados da via, mas o trânsito ainda apresenta pontos de lentidão. O mesmo acontece na Av JJ Seabra, no bairro de Sete portas, onde uma obra de recapeamento interdita parte da via. |Nesta quinta foram registrados seis acidentes com quatro feridos na capital baiana.

