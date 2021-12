Acidente deixa trânsito lento no viaduto Américo Simas

Um internauta registrou um acidente na manhã deste sábado, 22, no viaduto sobre o Túnel Américo Simas, sentido Comércio, em Salvador. Um micro-ônibus bateu de frente com a grade de proteção do viaduto por volta das 9h40. O trânsito está lento na região. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

Viaturas da Superintendência de Transito e Transporte de Salvador estão no local.

