Acidente deixa ferido e trânsito congestionado na Paralela

Uma mulher ficou ferida após o carro que conduzia bater em um poste na avenida Paralela, na manhã desta terça-feira, 22. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 10h, sentido Rodoviária e deixou o trânsito travado na região.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e da Transalvador foram encaminhadas. No local do acidente, a vítima afirmou não lembrar de como o acidente teria acontecido. Ela recorda apenas estar dirigindo e, em seguida, ter tido um "apagão".

A suspeita é que mulher tenha perdido o controle do veículo após ter um mal súbito. Ela foi encaminhada para o Hospital da Bahia, na Pituba.

Com a batida, o poste ficou danificado e inclinado, prestes a cair na via. Equipes de manutenção da Coelba estiveram no local. Por conta do acidente, trechos dos bairros do Cabula, Pernambués e Saboeiro e parte da avenida Paralela ficaram sem energia, mas o serviço já foi normalizado.

