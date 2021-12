Acidente deixa dois mortos na Avenida Paralela

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente ocorrido por volta das 7 horas da manhã deste sábado, 10, próximo ao supermercado Extra, na Avenida Paralela, sentido aeroporto. As vítimas estavam em um VW Gol, placa JKV 9331 (Salvador-BA), que colidiu com um caminhão baú, placa HKE 5039 (Fortaleza-CE), que transportava material da Casa Cor Bahia 2012. A colisão deixou o trânsito na Avenida Paralela e em outros pontos da cidade congestionado deste o início da manhã até por volta do meio-dia.

O casal Silvanir de Freitas, 24 anos, e Milton Assunção Junior, 23, morreram no local do acidente. Seus corpos, que ficaram presos nas ferragens, foram liberados por volta das 10 horas pelo Departamento da Polícia Técnica (DPT). Segundo informações de uma amigo do casal, que seguia em outro veículo, Milton teria pedido ao amigo Antônio Lucas Evangelista Lima, 22, para levar sua esposa ao trabalho, em uma clínica em Lauro de Freitas. Antônio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) ainda com vida. O casal deixa uma filha de três anos.

Versões para o acidente - O motorista José Evandro Taboza da Silva, 57 anos, contou que dois carros tentavam fazer uma ultrapassagem, quando, após dar passagem, um deles colidiu no fundo de seu caminhão. Entretanto, o amigo das vítimas contou que o acidente foi causado por uma imprudência do caminhoneiro, que teria parado na pista para deixar uma pessoa descer.



Trânsito travado - Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), uma viatura do órgão esteve no local para orientar os motoristas, que usaram a via marginal em frente a Unifacs e a Faculdade Ruy Barbosa para fugir da engarrafamento no momento mais crítico logo após o acidente.

Por volta das 8h da manhã, o engarrafamento já atingia a região do Iguatemi. Segundo a Transalvador, vários outros pontos da cidade apresentaram lentidão no tráfego em decorrência do acidente. Os pontos mais críticos foram: Av. Luis Eduardo Magalhães, sentido Paralela, Retiro, Largo do Tanque, Av. San Martin, Av. Bonocô, Iguatemi, Av. ACM, Lucaia. Os motoristas também tiveram que evitar seguir pela Orla nos sentido Imbuí e Stiep.

O veículo envolvido do acidente já foi removido. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também estiveram no local do acidente.

* Com informações de Luan Santos

