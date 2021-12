Acidente deixa dois feridos no Rio Vermelho

Um motociclista e uma criança de 11 anos ficaram feridos após acidente entre uma moto e um carro, na tarde desta quinta-feira, 22. no bairro do Rio Vermelho, próximo à Ceasinha.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o condutor da motocicleta teria desviado de um carro, após uma parada brusca, perdeu o controle da direção e atingiu a criança que passava pelo local. Um outro veículo estava atrás da moto, não conseguiu frear e também colidiu.

Os feridos foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Os veículos já foram removidos e o trânsito flui sem lentidão no local.

Já na Avenida Vasco da Gama, o trânsito está lento por conta de um acidente envolvendo um caminhão carregado de areia. Segundo a Transalvador, o veículo tombou próximo ao viaduto dos Engenheiros, sentido Dique do Tororó e deixou o trânsito congestionado na região.

O caminhão permanece na via e a Transalvador recomenda que os motoristas evitem trafegar pela região. Somente nesta quinta, foram registrados três acidentes com três feridos em Salvador.

