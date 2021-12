Acidente deixa dois feridos na Paralela

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta terça-feira, 7, na Avenida Paralela. As vítimas estavam em uma moto Honda Titan, de placa JRS-2340, que colidiu com um Corsa, de placa JRT-0311. Os feridos foram socorridos por uma equipe da Samu. Não há informações do seu estado de saúde.

