Acidente deixa dois feridos e trânsito lento no Comércio

Uma colisão entre dois veículos na manhã desta quarta-feira, 17, deixou duas pessoas feridas e causa reflexos no trânsito no bairro do Comércio. O acidente entre um Fox e um Uno aconteceu no cruzamento da avenida Miguel Calmon e a Praça da Inglaterra. A Transalvador está no local para regularizar a situação.

Nas outras regiões da capital baiana, o tráfego de veículos segue com fluxo intenso por conta do horário e da chuva. Nas últimas 24 horas, foram registrados 7 acidentes, com 4 feridos.

