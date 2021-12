Acidente congestiona trânsito nas BRs-101 e 324

Um engavetamento deixa a BR-324 travada no sentido Feira de Santana-Salvador, com reflexo no tráfego da BR-101. Segundo informações de um motorista que está preso no congestionamento na BR-101, o acidente aconteceu entre os dois pedágios e já causa transtornos para quem volta para a capital neste domingo de Páscoa.

