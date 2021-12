Acidente congestiona avenida Paralela nesta segunda

Um acidente envolvendo um carro que realiza transporte executivo deixa o trânsito congestionado na manhã desta segunda-feira, 3, na avenida Luís Viana (Paralela), sentido aeroporto.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o motorista trafegava pela avenida Carybé quando perdeu o controle do veículo, que derrapou na pista e caiu no canteiro central.

O acidente aconteceu próxima à saída do bairro de Stella Maris e não deixou ninguém ferido. Uma viatura da Transalvador foi deslocada para a região para retirar o carro.

Volta às aulas

Por conta da volta às aulas nas escolas particulares, algumas regiões da capital baiana também registraram fluxo intenso nesta manhã.

A equipe do portal A TARDE flagrou a situação do trânsito em frente ao Colégio Anchieta, no bairro da Pituba, que estava bastante intenso.

