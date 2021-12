Acidente congestiona Avenida Paralela

Um acidente envolvendo uma carreta e dois carros de passeios deixa o trânsito congestionado na manhã desta sexta-feira, 25, na Avenida Paralela, em Salvador. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), a colisão provoca retenção no fluxo, na maior parte da extensão da avenida, complicando o tráfego na via, sentido Centro. O acidente aconteceu por volta das 10h. Não há informações de feridos. A transalvador não soube explicar as circunstâncias do acidente.

