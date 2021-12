Acidente complica trânsito na avenida Paralela

Um acidente envolvendo um veículo trava o trânsito na avenida Paralela, sentido rodoviária, na manhã desta sexta-feira, 6.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), um carro subiu o canteiro que divide a avenida e a via marginal de acesso ao bairro da Narandiba. Não há informações de feridos.

O congestionamento é provocado por motoristas que diminuem a velocidade para visualizar o veículo envolvido no acidente. Em seguida, de acordo com a Transalvador, o fluxo fica livre.

Outras vias

Os condutores também enfrentam retenção nesta manhã na Rótula do Abacaxi, Largo do Tanque, Barros Reis, avenida Suburbana, Lobato e Baixa do Fiscal. Não há informações sobre o que afeta o tráfego nestas vias.

