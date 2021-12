Acidente com três veículos causa lentidão na avenida Tancredo Neves

Um acidente envolvendo três carros na tarde desta quarta-feira, 10, deixa o trânsito lento na avenida Tancredo Neves, em Salvador. O engavetamento aconteceu próximo ao Hospital Sarah Kubitschek.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) segue no local prestando socorro às vítimas. Ainda não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas.

