Acidente com motociclista congestiona trânsito na Av. Bonocô

Um acidente envolvendo um motociclista congestiona o trânsito na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) na manhã desta quarta-feira, 3. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o motociclista caiu do veículo e fraturou a perna.

O acidente aconteceu na altura da Cresauto. Uma viatura da Transalvador está no local e aguarda a chegada de uma ambulância do Samu.

Já nas proximidades da Arena Fonte Nova, sentido Bonocô, uma carreta está parada no local por conta de oito pneus estourados. Apesar da sinalização, a localização do veículo complica o tráfego na região.

Na Vasco da Gama, uma pessoa foi atropelada por um ônibus, na altura do Bompreço. Ainda não há informações sobre a empresa nem o estado de saúde da vítima.

A Transalvador alerta aos motoristas que há semáforos piscando no amarelo na altura do Colégio Integral, na Pituba, e no Multishopping, na Boca do Rio.

