Acidente com moto deixa um ferido no Dique do Tororó

Acidente com moto deixa trânsito congestionado na região do Dique do Tororó, na manhã desta sexta-feira, 2. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente com a moto foi registrado próximo ao Habib's, sentido Bonocô.

Agentes do órgão de trânsito estão no local, mas o congestionamento já passa do Viaduto Rômulo Almeida. A vítima também já foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trânsito está lento também na avenida Paralela, sentido Centro, nas proximidades da Grande Bahia.

Mais dois acidentes

Outros dois derrapamentos com moto foram registrados no início da manhã. O primeiro na avenida Dom João VI, no bairro de Brotas, próximo ao colégio Nossa Senhora da Conceição, e o segundo na avenida ACM, sentido Centro, próximo ao Detran.

Os feridos foram socorridos pelo Samu. Nos dois casos, houve lentidão no local, mas, por volta de 8h, os veículos já haviam sido removidos, liberando o trânsito.

