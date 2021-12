Acidente com morte trava trânsito na Paralela

Um motociclista morreu na colisão entre a moto que pilotava e um carro na Avenida Paralela, na altura do supermercado Extra, sentido aeroporto, por volta das 17h30 desta quinta-feira, 15.

O acidente envolveu um carro da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). A assessoria da empresa não confirmou a informação da polícia.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), até as 20h, o corpo da vítima não havia sido removido do local e o fluxo seguia intenso na Paralela. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

A Transalvador informou ainda que a Avenida Bonocô, sentido Iguatemi, a Av. Magalhães Neto, sentido orla, a Av. Anita Garibaldi, sentido Iguatemi, e a orla no trecho entre a Pituba e Armação, o fluxo de veículos já estava intenso em decorrência do horário de pico.

