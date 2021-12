Acidente com caminhão deixa dois mortos na Paralela

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou dois mortos e dois feridos na avenida Paralela, em Salvador, na madrugada deste domingo, 13. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) o acidente ocorreu por volta das 02h, no sentido rodoviária, na altura do supermercado Extra Paralela.

Os feridos foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde das vítimas é desconhecido.

Apesar do acidente ter acontecido durante a madrugada deixou reflexos no trânsito na manhã deste domingo, já que a pista ficou suja do óleo derramado pelos veículos envolvidos na ocorrência. Diante da situação, agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) bloquearam parte da via, o que causou congestionamento. A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) realizou a limpeza do local e o trânsito foi liberado no final da manhã.

