Acidente, buracos e alagamento afetam trânsito em Salvador

O acidente envolvendo três veículos na Avenida Contorno deixa o trânsito lento na região, sentido Comércio, na manhã desta terça-feira, 21. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a situação também afeta o fluxo no Vale do Canela.

Um alagamento no Rio Vermelho afeta o trânsito na região. O problema é consequência da ruptura de uma tubulação no local.

Buracos também dificultam o trânsito na Régis Pacheco, Mata Escura, Sussuarana, Largo do Tanque, Cabula, Águas Claras e Estrada das Barreiras.

