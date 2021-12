Acesso do Aquidabã para a Baixa dos Sapateiros é bloqueado após incêndio

Segue bloqueado na manhã desta terça-feira, 4, o acesso de veículos à avenida J.J.Seabra (Baixa dos Sapateiros) pelo Aquidabã, em função do incêndio ocorrido na noite desta segunda, 3, que atingiu dois imóveis comerciais na região. Ainda não há previsão para a liberação do tráfego na via, em razão do risco de desabamento dos imóveis.

Para viabilizar o fluxo, a Ladeira de Santana funciona em sentido duplo de tráfego. A opção para condutores vindos do Aquidabã sentido Baixa dos Sapateiros é seguir pelo Vale de Nazaré, Saúde, descer o Desterro e acessar a Ladeira de Santana. Os veículos vindos da Barroquinha sobem a Ladeira de Santana.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a Rua Siqueira Campos, no Barbalho, e a Ladeira Ramos de Queiroz, que também estavam fechadas, foram liberadas para o trânsito de veículos por volta das 8h20.

adblock ativo