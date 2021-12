Acesso de carros à Vasco da Gama pelo Ogunjá será liberado nesta sexta

A partir desta sexta-feira, 1º, os condutores que passam pela avenida General Graça Lessa, popularmente conhecida como Ogunjá, poderão acessar o sentido Lucaia pela avenida Vasco da Gama, através do retorno sob o viaduto Luiz Cabral. Este acesso estava fechado há seis anos e segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), após estudos viários na região, foi criado um novo acesso, buscando segurança aos motoristas, passageiros e pedestres que irão transitar no local.

O acesso foi fechado em 2013, momento em que houve a inauguração da via exclusiva para ônibus. Segundo o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Müller, o retorno irá evitar que haja entrelaçamento entre veículos que saem do viaduto e seguem na avenida Vasco da Gama e os que saem do Ogunjá e necessitam retornar mais adiante, situação que ocorre rotineiramente.

Antes de reabrir o acesso, houve contenção no canteiro local, além do alargamento da via exclusiva para ônibus naquela região. No retorno também foi implementado um semáforo.

