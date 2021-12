Acesso ao bairro de Pernambués muda a partir deste sábado

O acesso ao bairro de Pernambués sofrerá mudanças nesta sábado, 12, informa a Transalvador. A partir das 8h, quem subir a Rua dos Rodoviários (Ladeira do Cabula), com destino ao bairro, deverá utilizar uma via recém-construída, que dará acesso à Rua Thomaz Gonzaga.

Já os motoristas que seguem para Pernambués, partindo da Avenida Silveira Martins, deverão descer a Ladeira do Cabula, pegar o retorno na Rótula do Abacaxi e acessar a Rua Thomaz Gonzaga através dessa nova via.

A Rua Thomaz Gonzaga passará, a partir de sábado, a ter sentido único, desde a saída do condomínio Horto Bela Vista até a Avenida Silveira Martins.

Segundo a Transalvador dez agentes farão o monitoramento do trânsito e irão orientar os condutores pelo tempo necessário à adaptação ao novo projeto viário implantado na localidade.

adblock ativo