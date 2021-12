Acesso à Paralela pelo Hospital Sarah é interditado

A alça de acesso à avenida Paralela, localizada em frente ao Hospital Sarah Kubitschek, será interditada das 22h da sexta-feira,18, até as 5h do sábado, 19. Haverá sinalização para orientar os motoristas no local.

O bloqueio será necessário para implantação de um poste de energia de alta tensão na obra da Linha 2 do metrô.

Quem vier pela avenida Tancredo Neves e for para a Paralela, deve fazer o percurso passando pelo mergulhão da LIP, em frente ao Shopping Salvador.

