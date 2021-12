Acesso à Magalhães Neto pela orla será reaberto aos domingos

Os veículos que saem da orla terão acesso liberada à avenida Magalhães Neto a partir do próximo domingo, 22. O acesso de carro no local estava proibido desde 11 de outubro, quando uma das pistas da Magalhães Neto passou a ser ciclofaixa de lazer.

Mesmo mantendo a clicofaixa, o tráfego nessa via será compartilhado com automóveis. Com isso, será permitido circular nessa região nos domingos e feriados.

Quem vem no sentido oposto, ou seja, sai da avenida para ir à orla, deve acessar a via marginal.

O superintendente Fabrizzio Muller garantiu que não haverá prejuízo aos que buscarem o espaço para diversão e atividades esportivas. "Esta via compartilhada já existia a partir do supermercado GBarbosa, mas foi prolongada para atender à demanda", justificou.

