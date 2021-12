Ação visa conscientizar motoristas na capital

Animais de grande porte soltos não são exclusivos das grandes estradas: em Salvador, não é raro motoristas precisarem desviar ou reduzir a velocidade por causa de cavalos e bois que vagam em avenidas da cidade.

Foi observando a presença de animais circulando nas ruas da Garibaldi e Rio Vermelho que a advogada e consultora da Federação Baiana de Entidades Ambientalistas Defensoras dos Animais (Febadan) Ana Andrade idealizou a campanha “Eu freio para os animais”.

O objetivo é chamar a atenção para a ausência de políticas públicas voltadas para proteção desses animais. A intenção é distribuir panfletos e adesivos para alertar os motoristas.

A equipe de reportagem de A TARDE flagrou, no último dia 17, um boi às margens da avenida Luís Eduardo Magalhães, sentido Iguatemi, por volta das 11h.

“Apesar de causarem acidentes graves, precisamos lembrar que as verdadeiras vítimas são os animais, pois eles não raciocinam e, na maioria das vezes, foram abandonados por um humano”, afirmou.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não contabiliza acidentes envolvendo animais de grande porte – registra apenas casos onde há vítimas fatais. No entanto, o órgão informou que há casos frequentes de captura nas proximidades do Parque da Cidade (Av. ACM).

Infração

Deixar animais soltos em avenidas e estradas configura infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De acordo com o engenheiro e especialista em educação para o trânsito Sandro Feitosa, a circulação de bichos nas vias só é legal desde que esteja acompanhado por um guia e junto à borda da pista.

Para evitar acidentes, o especialista recomenda que o motorista esteja atento às placas que indicam a presença de animais na via que obedeça à velocidade-limite da estrada.

“As recomendações não garantem o não envolvimento em um acidente. Cabe ao governo e às concessionárias trabalhar de forma preventiva para coibir tal prática”, afirmou.

Feitosa lembra que o CTB pune o condutor que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito à aproximação de animais na pista. “Nesse caso, a infração é grave, com multa a partir de até R$ 127,69”, completou.

