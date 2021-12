Ação revitaliza faixas de pedestre na capital baiana

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) está revitalizando as faixas de pedestre da capital baiana. Iniciada na quarta-feira, 22, a ação tem o objetivo de auxiliar o acesso aos principais hospitais da cidade.

Uma delas está localizada em frente ao Hospital da Mulher, no Largo de Roma. A outra fica no Hospital Santo Amaro, na Federação. Mais três estão situadas nas imediações do Hospital Português, na Graça.

A avenida Silveira Martins, no Cabula, foi pré-marcada com delimitação do espaço onde a pintura será realizada. A previsão é que seja concluída em uma semana.

Na Av. Juracy Magalhães Junior, foi pintado eixo (que distingue o espaço entre cada faixa da via) no sentido Iguatemi – Lucaia. Estão sendo aplicadas também sinalizações na Av. Manoel Dias da Silva, Av. Juracy Magalhães Junior e na Av. ACM.

Para as próximas semanas, o serviço será realizado em mais sete ruas: Ceará (Pituba), Alamedas das Espatódeas (Caminho das Árvores), Direta de São Caetano (São Caetano), do Jaracatiá (Caminho das Árvores), Aristides Fraga Lima (Itaigara), Mello Moraes Filho (Fazenda Grande do Retiro) e José Augusto Tourinho Dantas (Stella Maris). A sinalização também será revitalizada no trecho entre Cajazeiras V a XI. A previsão para conclusão é de cerca de três meses.

