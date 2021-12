Ação da PRF discute caminhos para redução na mortalidade do trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu a quinta audiência pública com o objetivo de instituir o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS). O evento, que ocorreu na manhã desta terça-feira 14, visa apresentar intervenções que possam reduzir os índices de mortalidade no trânsito em todo o Brasil e já vêm ocorrendo nas cinco regiões do país.

Segundo a PRF, o projeto será elaborado em conjunto com órgãos de saúde, de trânsito, de transporte e de justiça. A expectativa é de que, ao final de um prazo de dez anos, seja possível a redução de no mínimo metade do índice nacional de mortes por grupo de veículos e habitantes.

Durante o encontro, duas mesas de debates também discorreram sobre temas relacionados à fiscalização, justiça, infraestrutura, saúde e educação. Ao final de cada debate, cidadãos presentes puderam apresentar a sua opinião, dentro de regras pré-estabelecidas, que serão acrescidas à construção do plano de metas para redução das mortes e lesões no trânsito.

Dentre os presentes na audiência estavam os diretores do DETRAN, DENATRAN e Transalvador, o Procurador-Chefe do Ministério Público Federal na Bahia, o Diretor Geral da PRF, e os presidentes da ALBA, da Procuradoria Geral do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

adblock ativo