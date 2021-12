Abastecimento de lojas deixa o trânsito lento na Calçada

O motorista que trafega pela região da Calçada na manhã deste sábado, 24, encontra lentidão no local. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), caminhões que realizam carga e descarga de mercadorias no comércio da região estão bloqueando parte da via, o que deixa o trânsito lento desde as 8h.

Uma viatura da Transalvador já foi deslocada para o local e os motoristas deverão ser notificados e os veículos retirados da via para que o fluxo seja liberado, segundo o órgão municipal.

Trânsito lento também na região da Avenida Otávio Mangabeira, próximo à Praia de Piatã. O grande número de veículos que segue em direção à praia deixa o trânsito intenso no local.

Conforme a Transalvador, nas últimas 24 horas foram registrados seis acidentes com nove vítimas. Uma morreu.

