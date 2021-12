7 de Setembro: trânsito muda no centro na quinta e no sábado

O trânsito muda no centro da cidade para o ensaio e desfile de 7 de setembro. As medidas são válidas para esta quinta-feira, 5, e sábado, 7. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), na quinta-feira, das 20h às 23h, estará proibido circular e estacionar na Avenida Sete de Setembro, entre a Rua Banco dos Ingleses e o acesso do Corredor da Vitória, por causa do ensaio para a parada.

Ainda na quinta, no mesmo horário (20h às 23h) a pista em frente ao Teatro Castro Alves, no Largo do Campo Grande, terá sentido duplo de tráfego. Já das 5h às 23h, não será permitido estacionar nos dois lados da via que margeia a Praça Dois de Julho, entre a lateral do Hotel Sheraton e o antigo clube Cruz Vermelha. No sábado, fica proibido estacionar a partir de 0h.

O tráfego de veículos também fica interditado a partir das 4h nas seguintes vias: Avenida Euclides da Cunha, Largo da Graça, Rua da Graça, Avenida Sete de Setembro - da Ladeira da Barra até a Ladeira de São Bento -, Praça Castro Alves, Rua Chile, Rua da Ajuda, Rua da Misericórdia, via que margeia a Praça da Sé, Largo do Terreiro de Jesus, Ladeira da Praça, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Rua Conceição da Praia, Rua Carlos Gomes, Rua da Forca, Rua Forte de São Pedro e Rua Banco dos Ingleses. Também não poderá trafegar na Rua do Paraíso (da Avenida Sete de Setembro à Rua Professor Américo Simas).

Alternativas

Quem for para o centro tem como opção as avenidas Lafayette Coutinho (Contorno) e Vale dos Barris, além da Rua Doutor J. J. Seabra, na Baixa dos Sapateiros. Os motoristas que partem da Av. Princesa Leopoldina para o bairro da Graça poderão pegar a Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela).

Na Rua Banco dos Ingleses será criada uma via exclusiva de acesso das autoridades à Praça Dois de Julho. Os ônibus a serviço do desfile terão permissão para estacionar nas ladeiras da Conceição e da Praça, na Rua Conceição da Praia e no contrafluxo da Carlos Gomes, Ladeira da Montanha e Rua Chile.

Os veículos da operação de Trânsito e Transporte, do Corpo de Bombeiros, das polícias e ambulâncias terão livre circulação e estacionamento, desde que devidamente identificados. Além desses, só poderão trafegar na região do evento condutores portando a credencial de Trânsito Livre, fornecida pela Transalvador. O acesso dos moradores às vias bloqueadas está assegurado mediante apresentação de comprovante de endereço, que pode ser documento do veículo ou contas de telefone, água e energia elétrica.

