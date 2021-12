2 de Julho: confira as alterações no trânsito em Salvador

Por causa dos festejos da Independência da Bahia, celebrada nesta quinta-feira, 2, o trânsito será alterado em algumas regiões de Salvador a partir desta quarta, 1º, até domingo, 5.

As modificações ocorrem nos bairros de Pirajá, Liberdade. Pero Vaz e no centro da cidade, locais por onde passa o desfile. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), 60 agentes vão monitorar o fluxo de veículos durante o evento.

Em Pirajá, o estacionamento na rua Oito de Novembro, nas proximidades do Largo do Panteon, está proibido até as 18h desta quarta. Já o tráfego de veículos e circulação de pedestres serão monitorados a partir das 16h.

Os motoristas que trafegarem pela região devem utilizar as ruas 24 de Agosto e Oscar Seixas como alternativas. Já os ônibus devem utilizar o terminal da Rua Nova.

No centro da cidade, as mudanças ocorrem a partir de 0h de quinta, com a proibição do estacionamento e circulação de veículos no Largo da Lapinha, Corredor da Lapinha, Largo da Soledade, Ladeira da Soledade, Rua São José de Cima, Rua Fonte de Santo Antônio, Rua dos Perdões, Largo da Quitandinha do Capim, Rua dos Adobes, Ladeira do Boqueirão, Rua Direta de Santo Antônio, Largo da Cruz do Pascoal, Rua do Carmo, Rua do Paço, Largo do Terreiro de Jesus, Praça da Sé, Rua da Misericórdia e Praça Municipal.

Devido à Corrida Dois de Julho, realizada na manhã de quinta, o tráfego de veículos será interditado, a partir das 7h15, na Rua Chile (saída da Praça Municipal), Praça Castro Alves, Rua Carlos Gomes, Av. Sete de Setembro (entre o Passeio Público e Corredor da Vitória), Largo da Vitória, Rua da Graça, Largo da Graça, Av. Euclydes da Cunha, Rua Padre Feijó, Rua João das Botas, Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro (entre a Mercês e São Bento), Praça Castro Alves e Rua Chile. O acesso de moradores com veículo será permitido mediante a comprovação de endereço por meio de apresentação das contas de telefone, água e energia elétrica.

No período da tarde, a partir das 14h, a interdição acontece no trecho que compreende a Rua Chile, Praça Castro Alves e avenida Sete de Setembro até o Largo do Campo Grande.

Entre quinta e sábado, 4, a operação será iniciada a partir das 18h. Já no dia domingo, 5, na Lapinha, será proibido o estacionamento e haverá ordenamento do tráfego a partir das 17h.

Também no domingo, a partir das 17h, a Transalvador realiza a interdição progressiva das vias no Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro (entre a Mercês e São Bento), Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Municipal, Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Largo do Terreiro de Jesus, Ladeira do Carmo, Rua do Carmo, Largo da Cruz do Pascoal, Rua Direta de Santo Antônio, Ladeira do Boqueirão, Rua dos Adobes, Largo da Quitandinha do Capim, Rua dos Perdões, Rua Fonte de Santo Antônio, Rua São José de Cima, Ladeira da Soledade, Largo da Soledade, Corredor e Largo da Lapinha.

Já no bairro da Liberdade, haverá um desvio do tráfego da Rua Lima e Silva para a Rua Pero Vaz, a partir das 5h desta quinta. Os ônibus terão como opção de tráfego, no sentido Centro, as ruas Lima e Silva, Pero Vaz, Conde de Porto Alegre, o Largo do Tamarineiro e as ruas Rodrigo de Menezes, Quinta dos Lázaros e General Argolo.

No sentido contrário, devem seguir pelo Largo Dois Leões, avenida Glauber Rocha e ruas Quinta dos Lázaros, Rodrigo de Menezes, Largo do Tamarineiro e ruas Conde de Porto Alegre, Pero Vaz e Lima e Silva.

