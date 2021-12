15 linhas de ônibus deixam de circular na Estação Iguatemi

Os usuários de ônibus devem ficar atentos às mudanças que acontecem a partir desta quinta-feira, 2, na Estação de Transbordo do Iguatemi, em Salvador. Por conta das obras do metrô, 15 linhas deixaram de circular na via exclusiva, alterando o itinerário dos coletivos.

Conforme as informações da prefeitura, as linhas que sofreram alteração vão usar vias de comum acesso.

No total, 12 destas linhas trafegam pela avenida Tancredo Neves com destino ao subúrbio ferroviário. Por conta das mudanças, os ônibus vão passar pelo início da avenida Paralela, com retorno no viaduto Luís Eduardo Magalhães.

Já o ponto de ônibus vai ser transferido para a passarela de Pernambués, em frente à Madeireira Brotas, e para a plataforma 1 da estação rodoviária.

As linhas restantes, que saem da avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), com destino à Paralela, passam a trafegar pela avenida Tancredo Neves. Assim, os coletivos vão parar nos pontos da avenida ACM, em frente ao GBarbosa, e na passarela do banco Itaú.

Os usuários que utilizam as linhas que circulam pela Grande Salvador e passam pela via exclusiva, no sentido Paralela, também devem ficar atentos, pois os coletivos também vão deixar de transitar no local.

