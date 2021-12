Yoga traz benefícios para o humor e na gravidez

A Yoga pode trazer diversos benefícios para o corpo, dentre eles controlar o transtorno de humor. Os pesquisadores compararam pessoas que praticaram yoga por uma hora com pessoas que pelo mesmo período ficaram lendo um livro. O teor de GABA (Ácido Gama Aminobutírico que controla o sistema nervoso) foi analisado por ressonância magnética e, mostrou um aumento de 27% nos praticantes, sendo que nos leitores não houve alteração. Um outro estudo da psicóloga brasileira Juliene Azevedo Oliveira demonstrou que os resultados são ainda mais expressivos se associados à sessões de psicoterapia.

Na depressão há uma queda do hormônio serotonina. A prática associada às sessões aumenta a serotonina que aliada ao GABA combatem a tristeza. Os estudos mostram resultados nos casos de depressão leve a moderada, no caso da severa os efeitos não são tão expressivos. A yoga sugere que a depressão e a ansiedade são decorrentes de uma baixa energia vital do corpo em razão da rotina corrida e do estresse.

Gravidez - Antes de 4 meses de gestação a Kundaline Yoga costuma ser indicada, exceto no casa do mulheres que tiveram anteriormente um aborto natural. No entanto, não há a prática de respirações de fogo, posições invertidas ou posturas pesadas. Caso se sinta mal durante a prática não fazer mais. O ritmo deve ser lento e com respiração profunda. A postura de cócoras é indicada por ajudar na dilatação na hora do parto. A contração do períneo, também é indicada para preservar a saúde genital e urinária. Relaxamento e meditação ajudam no controle da ansiedade e stress.

Segundo J.D.N Almeida, autor de Prática da Yoga durante o período de gestação, o estudo demonstrou que as gestantes relataram melhora do fortalecimento muscular, resistência física e tranquilidade. As gestantes que estavam na segunda gestação afirmaram que a gestação foi mais tranquila. A Yoga costuma ser indicada para gestantes, mas sempre com aval médico, visando esse momento de transformações físicas e emocionais, promovendo melhora nos sintomas de desconfortos da gestante, assim como auxiliando no pós-parto.

