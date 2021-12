Yoga-Massagem Ayurvédica tem função terapêutica para a vida

Herdeira das tradições milenares da medicina indiana, a Yoga-Massagem Ayurvédica é uma das terapias complementares mais conhecidas e procuradas por pessoas que, hoje, buscam a tão sonhada qualidade de vida. Mais que uma massagem relaxante, a técnica tem função terapêutica, com capacidade de proporcionar bem estar, equilíbrio emocional e autoconhecimento.

Referência no Brasil, a terapeuta baiana Ma Bodhigita diz que a massagem tem como objetivo o despertar da sensibilidade de todo o corpo e, com isso, tratar distúrbios de desordem física, mental e emocional. "É um tratamento contra a ansiedade, o estresse, irritabilidade, insônia, além de corrigir problemas no sistema circulatório, digestório, muscular e auxiliar na correção postural e na eliminação de toxinas do corpo", diz.

Sobre o trabalho que desenvolve, Ma Bodhigita explica que a técnica é uma combinação de massagem ayurvédica tradicional com manobras do Yoga, sempre trabalhando a respiração. "É um processo terapêutico, que oferece o reequilíbrio do corpo tanto no nível físico, quanto no energético. É um profundo processo de concientização do próprio corpo", explica a especialista, que há 17 anos segue os ensinamentos da criadora da arte, a indiana Kusum Modak, e já realizou inúmeras viagens à Índia ao longo dos últimos 15 anos.

A massagem ayurvédica ou ayurveda, como também é conhecida, é um dos elementos terapêuticos da medicina ayurveda, ciência médica desenvolvida na Índia há cerca de 7 mil anos. A palavra "Ayurveda" origina-se do sânscrito, antiga língua sagrada da Índia, e é formada pelas palavras Ayur, que significa vida, e Veda, ciência. Sendo assim, Ayurveda pode ser traduzida como "A Ciência da Vida", "A Ciência da Longevidade" ou ainda "O Conhecimento da Vida".

De acordo com os ensinamentos ayurvedas, o ser humano adoece quando não mais possui sensibilidade para perceber os aspectos fundamentais da vida. Ele perde a harmonia com o seu corpo e com o universo, perdendo a proteção sobre as influências nocivas do ambiente em que vive.

Alguns dos benefícios que a Yoga-Massagem Ayurvédica pode proporcionar:

Nível físico (corpo)

- Realinhamento postural, flexibilidade e mobilização do corpo;

- Equilíbrio do sistema hormonal, circulatório e digestório;

- Desenvolvimento de padrão respiratório (respirar pouco é um sintoma de estresse).



Nível emocional

- Eliminação do estresse físico e emocional;

- Intensifica o poder de concentração;

- Relaxamento.

Quem pode fazer - A Yoga-Massagem Ayurvédica é aconselhada para todas as pessoas que, além de interessadas nos benefícios já citados acima, buscam o equilíbrio do fluxo energético do seu corpo.

Já quem estiver interessado em expandir o conhecimento sobre a técnica, e não só receber o tratamento, pode começar a se programar. Agora em maio, a terapeuta Ma Bodhigita estará com um curso de formação profissional e reciclagem da Yoga-Massagem Ayurvédica, em Salvador. As aulas não exigem pré-requisitos e acontecem durante três finais de semana, a partir do dia 10. Antes do início das aulas, Ma Bodhigita fará uma palestra vivencial sobre o seu trabalho, no dia 23 de abril, às 20 horas, no Atelier da Alma, na Pituba. O acesso é gratuito.

Para o artista plástico Igor Solares, de 32 anos, inscrito no curso e usuário da massagem, a técnica é antes de tudo um autoconhecimento sobre a própria vida. "Conheci o trabalho por amigos e depois dos beneficios que a massagem trouxe para mim resolvi conhecer mais, ter um contato maior com os ensinamentos e, quem sabe, seguir uma nova oportunidade de trabalho", diz.

Felipe Gyan, de 28 anos, que fez o curso de formação e já trabalha na área, diz que algumas pessoas ainda não sabem diferenciar a Yoga Massagem Ayurvédica de uma massagem relaxante convencional, mas, uma vez experimentados seus benefícios é impossível não perceber o efeito terapêutico. "Já tratei pessoas com problemas de circulação, dor na coluna, no ombro... Muitos destes problemas são causados pelo estresse. É um trabalho que envolve a circulação sanguínea, o corpo e a respiração, com técnicas de alongamento e manobras de tração e abertura do yoga", explica.

O terapeuta utiliza mãos e pés, em movimentos fortes e profundos, trações e alongamentos. Além disso, é indispensável o uso de óleos naturais. Para o tratamento é recomendado fazer pelo menos 10 sessões, uma vez por semana. Segundo Gyan, na primeira sessão a pessoa consegue sentir o tratamento, mas não a totalidade de seus benefícios. Cada encontro pode custar de R$ 100 a R$ 200, a depender do profissional.

