Yoga Hormonal para amenizar os sintomas da menopausa

Quem no mundo de hoje não anda estressado, ansioso e cansado de tanto corre-corre? As mulheres ainda têmm de conviver com os desconfortos da tensão pré-mestrual (TPM), cólica e menopausa. Uma excelente atividade para atenuar esses sintomas é a Yoga Hormonal, atividade que foi elaborada justamente para acabar com o mal estar provocado pelos ciclos irregulares dos hormônios.

Os hormônios femininos são regulados pela interação entre hipotálamo, hipófise e ovários. Quando ocorre algum desequilíbrio nessa comunhão, a produção hormonal se altera. Como disfunções hormonais estão associadas às emoções, estresse e a depressão, a prática deste tipo de Yoga ajuda a regular as secreções das glândulas e diminui os sintomas da menopausa.

A Yoga Hormonal utiliza as tradicionais posições do Hatha Yoga como ásanas, pránáyámas, mudrás e bandhas, glândulas e plexos, que são massageados, liberando hormônios de forma equilibrada. Tiroide, hipófise, paratireóides, pineal e supra-renais são pressionadas, distendidas e por fim estimuladas a um bom funcionamente, gerando harmonia, paz e tranquilidade aos praticantes.

adblock ativo