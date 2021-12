Yoga diminui estresse e aumenta o bem estar

O Yoga nasceu na Índia antiga e não há uma descrição exata sobre a data de origem. A tradição acredita que os deuses (especialmente Shiva) ensinou aos antigos sábios esta prática de autoconhecimento e desenvolvimento mental. A palavra Yoga vem da raiz Yuj, que em sânscrito quer dizer Unidade. O praticante de yoga busca a integridade de corpo, mente e espírito com a consciência universal, onde não há mais limites e diferenças entre indivíduos e natureza.

No ocidente a prática mais conhecida é a Hatha Yoga, ou o yoga da força, onde são praticadas posturas corporais e respirações que desenvolvem força, flexibilidade e consciência corporal. A partir desta origem, foram criadas linhas mais recentes como Ashtanga, Iyengar, Vinyasa Flow e Power Yoga. Na Índia, as práticas filosóficas e meditativas são mais comuns. "O mais importante é que o aluno iniciante frequente algumas aulas diferentes até se adequar a uma prática e professor. A empatia com o professor também é muito importante, pois ajuda a desenvolver a confiança.", explica a terapeuta Ayurveda Andrea Alves, que mantém um blog sobre o assunto.

Todos podem praticar a Yoga, mas é importante estar com a avaliação de saúde em dia, como em qualquer outra atividade física. "Se o aluno fizer parte de um grupo específico como cardiopatas ou gestante, é importante que procure uma aula voltada a essas necessidades com um professor especializado.", diz Andrea. Para a gestante, a prática de yoga ajuda muito no controle da ansiedade, desconfortos da gestação e especialmente na preparação para o parto.

A primeira atuação da prática de yoga é no sistema endócrino (hormonal). Ela ajuda a diminuir os hormônios do estresse como cortisol e adrenalina e a aumentar os hormônios do bem estar como serotonina e endorfina. A consciência respiratória ajuda a controla corpo e mente, combatendo a alta ansiedade e distúrbios como depressão. Além disso, as posturas atuam, além do físico, num nível energético e trazem equilíbrio e serenidade para os praticantes.

É importante buscar uma alimentação leve, com base em alimentos naturais. As frutas com cereais (como aveia, por exemplo) são excelente fonte de energia sem deixar o corpo pesado.

Local para a prática - O ideal seria um lugar calmo e silencioso. Mas ao longo do tempo o praticante descobre que qualquer lugar pode ser bom quando a mente está focada na ação. Dizemos que o pior barulho é aquele do nosso próprio turbilhão de pensamentos.

O objetivo da Yoga é a meditação (com corpo e respiração preparados), que nos leva a estados de consciência muito superiores ao que vivemos em nosso dia a dia. A meditação nos faz estarmos presentes no aqui agora. A compreender que o presente é o único momento de que dispomos, pois passado já foi e futuro é só uma expectativa. Toda a felicidade que buscamos no mundo de fora já está dentro de nós. Precisamos apenas, através do silêncio e observação plena, lembrarmos-nos disso.

