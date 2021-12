XI Caminhada contra a Obesidade é realizada neste domingo

Será realizada neste domingo, 21, a XI Caminhada contra a Obesidade, no Jardim de Alah e seguirá em direção ao antigo Aeroclube, a partir das 8h. O evento possui como objetivo principal conscientizar a população sobre a importância de combater o sobrepeso e à obesidade, além de incentivar a prática de atividade física.

A iniciativa é promovida pelo Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade (NTCO) e além do aquecimento e exercícios de alongamento antes da caminhada, no local haverá uma equipe do Laboratório Linus Pauling disponibilizando de forma gratuita exames, como aferição de pressão, medição de glicemia e colesterol. O grupo Internacional Mundo Capoeira irá apresentar uma roda de capoeira e ao longo da caminhada, fará performances.

A participação é gratuita e os que desejam usar a camisa do evento pode solicitar o kit entregando três quilos de alimentos não-perecíveis, a partir desta terça-feira, 17, na sede do NTCO, localizada na Federação.

Estatística

Segundo a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), realizada pelo Ministério da Saúde em cidades brasileiras, a obesidade em Salvador atinge 19,9% da população e supera a média nacional, que é die 18,9%.

O excesso de peso pode ter doenças e complicações associadas, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, artropatias, diabetes mellitus (tipo 2), apneia do sono, refluxo gastroesofágico, entres outros.

