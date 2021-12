Você já pensou em se exercitar sobre pernas de pau?

Anda sem estimulo para a malhação convencional? Que tal exercitar-se de uma forma lúdica e bem diferente, usando pernas de pau? Por incrível que pareça, o aparelho, muito usado em atividades circenses, desenvolve várias habilidades corporais, em especial a do equilíbrio.

Atualmente, são encontrados no mercado diferentes tipos de aparelhos, com variedades de altura e materiais que vão desde a madeira até o alumínio, passando por plástico, entre outros. Elas podem se confeccionadas com ou sem apoio das mãos.

As origens das pernas de pau, também chamadas de zancos e andes, são muito remotas e estão ligadas às mitologias e as práticas religiosas de diversas culturas.

Muitas academias e oficinas já ensinam a modalidade que exercita pernas e braços. Crianças e adultos podem participar das aulas, que geralmente são iniciadas com um aquecimento coletivo ao som de ritmos e brincadeiras populares, onde o trabalho em equipe é incentivado. O aluno aprende também a amarrar e a andar em cima das pernas de pau seguro por cordas, até que consiga andar sem esse apoio.

Além da possibilidade de praticar um exercício diferente, a diversão é garantida.

