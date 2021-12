Vitaminas do Complexo B ajudam desempenho de esportistas

As vitamianas do complexo B são divididas em 12 e por serem hidrossolúveis, são pouco armazenadas no organismo, sendo o excesso eliminado pela urina. Garantem a saúde neuronal auxiliando no bom desempenho mental, concentração e raciocínio. Elas são encontradas principalmente em carnes vermelhas, ovos, cereais, legumes e frutas.

Dependendo da intensidade, duração e carga de atividade física há uma demanda maior dessas vitaminas. Muitas vezes, mesmo comendo os alimentos ricos nessas vitaminas, a ingestão é insuficiente sendo necessária a suplementação. Essa só deve ser feita após a análise de um médico e/ou nutricionista que irá prescrever as quantidades adequadas para cada indivíduo e objetivo.

