Vitamina D reduz o risco de desenvolver mioma uterino

Além de contribuir no controle da pressão arterial e na manutenção do peso, a Vitamina D ajuda a combater o risco de desenvolver miomas uterinos. A novidade foi revelada pelo National Institutes of Health dos Estados Unidos e publicado recentemente no periódico Epidemiology.

Miomas são tumores benignos que, por causar dor e sangramento, levam muitas vezes as mulheres a ter que retirar o útero. Participaram do estudo 1.036 mulheres com idades entre 35 e 49 anos, que foram monitoradas entre os anos de 1996 a 1999. As voluntárias se submeterem a exames de ultrassom uterino e de amostras de sangue - para verificar os níveis da forma primária da vitamina D na circulação, chamada de 25-hydroxy D. As que apresentaram mais de 20 nanogramas por mililitro de 25-hydroxy D foram classificadas no grupo com níveis suficientes da substância, apesar de alguns especialistas acreditarem que níveis ainda maiores são necessários à boa saúde.

A principal fonte de vitamina D é a luz solar, mas alguns alimentos também possuem quantidades consideráveis da substância. São eles os ovos, a sardinha em lata, o fígado de boi, o queijo cheddar, a manteiga, o iogurte e o óleo de fígado de bacalhau.

