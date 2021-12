Vitamina D garante longevidade

Vida longa para quem consome vitamina D. É o que garantem recentes estudos divulgados pela revistas "American Journal of Clinical Nutrition" e "The Cochrane Library". Segundo os pesquisadores, o resultado do estudo mostrou que a vitamina D diminui a taxa de mortalidade, especialmente de mulheres acima de 50 anos. E que homens que consumiram 600 unidades internacionais (UI) de vitamina D por dia estavam menos propensos a sofrer infarto ou derrame.

Porém, de nada adianta consumir a vitamina D, que também estimula a absorção de cálcio nos ossos, sem se expor diariamente ao sol por um período de 15 a 20 minutos. Os raios solares são fundamentais para a síntese de vitamina D porque eles ativam a substância 7-dihidrocolesterol, encontrada na pele, que se transforma em vitamina D3, após passarem pelo fígado e pelo rim.

O ideal é buscar fontes naturais da vitamina, presentes no leite, nos ovos e no peixe. A ingestão de suplementes só deve ser feita com orientação médica. A superdosagem pode causar elevação dos níveis de cálcio no sangue e na urina e também provocar cálculos renais e calcificação das articulações.

