A novidade foi descoberta através de pesquisa realizada por universidade de Barcelona. Beber uma taça de vinho diariamente é uma prática estimulada para a saúde do coração. Só que a bebida não precisa conter álcool. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Barcelona, vinho sem álcool reduz em 20% o risco de derrames e diminui em 14 % o risco de doenças cardiovasculares. Isso porque o efeito protetor não está no álcool e sim nas moléculas denominadas polifenóis. O álcool é retirado no final do processo de fabricação da bebida, que segue a base do vinho tradicional, preservando sabor e propriedades.

Os cientistas também descobriram que o vinho sem álcool aumenta a concentração de óxido nítrico do sangue, substância que promove um relaxamento dos vasos sanguíneos. Além disso, os polifenóis possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que também ajudam a prevenir a diabetes tipo 2.

adblock ativo