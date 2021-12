Imagens impressionantes de cientistas da Universidade de Edinburgh revelam como o rim se desenvolve a partir de um grupo de células em um órgão complexo. No vídeo, feito na técnica de time-lapse, o rim de um rato é visto em desenvolvimento, com células crescendo como os galhos de uma árvore.

As imagens vão ajudar os cientistas a entender os primeiros estágios de desenvolvimento dos orgãos em mamíferos. Os pesquisadores do Instituto Roslin da Universidade utilizaram imagens com lapso de tempo para capturar com uma câmera os rins do rato em crescimento em laboratório.

Os cientistas identificaram uma proteína chamada beta-catenina como a chave que instrui as células para formar estruturas especializadas do rim. Estas estruturas - chamadas nefrônios - são responsáveis por filtrar os produtos residuais do sangue para produzir urina.

As áreas amarelas no vídeo mostram onde a beta-catenina é mais ativa, com maiores concentrações, instruindo as células para formar partes específicas da estrutura. As imagens revelam a actividade crescente ao longo do nefrônio. Veja o vídeo:

Da Redação Vídeo mostra crescimento do rim em laboratório

adblock ativo