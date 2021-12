Os louva-a-deus são saltadores surpreendentes, mas um estudo publicado na quinta-feira, 5, na revista Current Biology, surpreende ainda mais com um vídeo em câmera lenta de um inseto jovem saltando.

O vídeo foi feito a mil quadros por segundo de um salto que na vida real leva apenas 80 milissegundos, mais rápido do que um piscar de olhos.

As imagens revelam que, ao contrário de pulgas e gafanhotos e outros insetos que saltam, os louva-a-deus não giram descontroladamente no ar.

Para os cientistas que capturaram o vídeo, a surpresa é que todos achavam que a rotação no ar dos louva-a-deus derivava de um erro do inseto,mas na verdade eles usam o giro no ar para melhorar o salto. Veja o vídeo:

Da Redação Vídeo em super câmera lenta mostra salto de louva-a-deus

