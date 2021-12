Viagra feminino pode estar disponível em 2016

É o "santo graal" que os fabricantes de remédios queriam há muito tempo: Viagra feminino. Agora, especialistas dizem que uma versão pode estar disponível até 2016 e promete estimular tanto o corpo quanto a mente.

A fabricante de remédios Emotional Brain, com sedes nos Estados Unidos e Holanda, está desenvolvendo duas drogas para o tratamento da Desordem Hipoativa do Desejo Sexual (Hypoactive Sexual Desire Disorder, HSDD, em inglês), mais conhecida como tesão baixo.

A primeira droga, chamada Lybridos, já provou ser "efetiva para mulheres com baixo tesão e motivação, insensível aos estímulos sexuais", como afirma a fabricante em seu site.

A droga é tida como capaz de "aumentar a motivação sexual e a resposta sexual fisiológica, como o fluxo sanguíneo para os órgãos genitais e lubrificação", mas também afeta a mente.

Ao contrário Viagra masculino, que lida apenas com os mecanismos de conseguir uma ereção, Lybridos também tem como alvo as áreas do cérebro relacionadas ao desejo sexual.

