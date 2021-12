Vegetais como brócolis são eficazes na prevenção do câncer

Os compostos fitoquímicos compreendem as vitaminas e compostos fenólicos como os flavonóides e os polifenóis. Esses compostos estão presentes nos vegetais da família das Brássicas, os crucíferos, como a Couve de Bruxelas e o brócolis. Dentre eles estão os glicosinolatos responsáveis pelo sabor amargo desses vegetais e por ter efeito pesticida natural. Os vegetais contém os precursores desses glicosinolatos, como por exemplo a sinigrina e progroidina.

A microbiota intestinal converte esses glicosinolatos em isotiocianatos conhecidos por sua função anticarcinogênica devido a indução de enzimas citoprotetoras. Os isotiocianatos são responsáveis pela regulação da codificação dos genes de proteínas que protegem as células contra o estresse oxidativo e a inflamação. É importante ressaltar que esse resultado só ocorre em crucíferos crus e não cozidos, já que nos cozidos ocorre a inativação das enzimas.

Os pesquisadores relatam que a eficiência de conversão dos glicosinolatos para isotiocianatos é melhor durante o dia do que durante a noite e, por isso acreditam que a ritmicidade circadiana influencie diretamente no poder de prevenção contra o câncer, devido ao ciclo diário das enzimas envolvidas no reparo do DNA danificado. Eles concluem que a microbiota intestinal apresenta papel crucial nessa conversão e consequentemente na ação anticancerígena.

Referência:

