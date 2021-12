Varizes: novas técnicas eliminam problema sem cirurgia

As varizes, dilatação das veias das pernas provocada pelo mau funcionamento de suas válvulas, costumam provocar um aspecto envelhecido nas pernas, além de cansaço, coceira, sensação de peso e cãimbras. Mas o problema tem solução. Principalmente agora, que novas técnicas de tratamento permitem eliminar o problema sem necessidade de fazer cortes na cirurgia e usar meias elásticas.

Para as microvarizes, o tratamento padrão, denominado escleroterapia, que injeta solução (pode ser um tipo de glicose) na veia afetada e leva a contração e ao fechamento da mesma. Esse líquido foi substituído por uma espuma.

Já para os casos mais graves, vasos de grosso calibre, acima de 4mm, existem alternativas para a cirurgia convencional, em que a veia comprometida é removida através de cortes realizados na virilha e no tornozelo. Técnicas como a ablação ou o laser entram por dentro dos vasos enfraquecidos e os cauterizam. A eliminação das varizes não prejudica a circulação porque os vasos saudáveis assumem a tarefa de manter o fluxo de retorno do sangue.

Na técnica com laser endovenoso é introduzido um cateter para destruir as veias doentes por meio de calor. É o mesmo princípio da ablação, que aplica o calor produzido por cateteres dotados de aparelho de radiofrequência. Tudo realizado sem tanto risco de sangramento, edema e dor, e a recuperação é mais rápida, sem necessidade do uso de meias elásticas.

