Vacina de Oxford contra a Covid-19 será testada em Salvador

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida em Oxford, na Inglaterra, será testada em Salvador. O recrutamento de voluntários começa nesta sexta-feira, 10. Além da capital baiana, São Paulo e Rio de Janeiro também participam do estudo no país.

A seleção e o acompanhamento dos voluntários serão feitos no Hospital São Rafael. Para se candidatar, é necessário ter idades entre 18 e 55 anos, trabalhar na área de saúde (ou ter alta exposição ao vírus), ou não ter contraído a Covid-19.

O recrutamento é feito via internet, no site do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino. O candidato fará um cadastro e, caso as respostas estejam dentro dos critérios exigidos, ele será convidado a participar do estudo, que começou no dia 20 de junho.

De acordo com o Instituto D’Or, que viabiliza a ação, o estudo é "simples-cego" e randomizado, ou seja, os voluntários não sabem se receberão a vacina de Oxford ou a vacina controle.

O estudo tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

