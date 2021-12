Uva e sua casca trazem inúmeros benefícios à saúde

Quer ter qualidade e saúde em forma de gominhos? Inclua a uva em seu cardápio. A frutinha tem diversos benefícios: é rica em nutrientes, fonte de carboidratos e vitamina C, fornece energia para o corpo, fortalece o sistema imunológico, aumentando as defesas do organismo. E o melhor, é deliciosa!

Uva também possui carotenoides, vitaminas do complexo B, D, E e K e propriedades como catequinas e flavonoides, responsáveis por manter o bom funcionamento das células e que possuem ação antioxidante e anti-inflamatória, combatendo o envelhecimento das células.

Igualmente importante, a casca da fruta, especialmente as de cor escura, possuem resveratrol, substância que protege a fruta contra o ataque de fungos, fazendo o mesmo com o nosso organismo, além de ajudar no controle do colesterol. O suco da fruta é igualmente benéfico para a saúde, auxiliando no controle da pressão arterial, a anemia, e a osteoporose.

