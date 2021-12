Uso de anabolizantes entre jovens preocupa médicos

A suspeita de que o uso de anabolizantes teria sido responsável pelo agravamento do estado de saúde do cantor Netinho, conforme divulgado pela equipe médica que atendeu o artista em Salvador, reacende as discussões sobre o uso de substâncias que têm como fim a "busca pelo corpo perfeito".

O médico Raymundo Paraná, hepatologista do Hospital das Clínicas (Hupes), afirma que não existe um nível seguro para o uso de anabolizantes. Segundo o médico, dentre as substâncias vendidas existem produtos de uso lícito e ilícito, que provocam alterações corporais, com efeitos até mesmo na personalidade.

Paraná diz que dentre os produtos mais vendidos estão o Durateston e Oxandrolona, medicamentos lícitos indicados para reposição hormonal, mas que costumam ser usados sem controle. O profissional também revela preocupação com uso do Winstrol, medicamento de prescrição veterinária que tem sido usado por quem deseja ganhar massa muscular de forma rápida.

De acordo com Paraná, o uso dessas substâncias tem predominado entre os jovens de 18 e 25 anos, e os problemas relacionados ao consumo se evidenciam de diversas formas. Muitas vezes, independentemente do tempo de consumo, apresenta-se por meio de agressões leves e continuadas no fígado, com consequências ainda desconhecidas.

Além disso, o usuário pode apresentar adenomas no órgão, câncer renal, redução no tamanho dos testículos e insuficiência de glândulas. No consultório particular, Paraná relata que já atendeu nos últimos dois anos seis pacientes com problemas relacionados ao uso de anabolizantes.

No Hospital das Clínicas, já foram 20 pacientes atendidos. "Já passou da hora da realização de procedimentos de investigação mais apurados contra o tráfico e venda irregular de anabolizantes", diz o médico.

Nacionalmente, o último levantamento sobre o tema feito pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid), instituição ligada à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), divulgado em 2011, mostrou que 1,4% dos estudantes do Brasil já colocou a saúde em risco para ganhar músculos. Em 2004, primeiro ano pesquisado, o índice era de 0,8%, um aumento de 75% em seis anos.

