UOL Debate aborda enfrentamento da subnotificação de casos de covid-19

Nesta quarta-feira, 6, o UOL Debate reúne médicos e pesquisadores para discutir o problema da subnotificação de casos do novo coronavírus no Brasil e no mundo.⠀

Quem participará do debate:

- Dalson Figueiredo, cientista político e professor da UFPE

- Luís Carlos Vendramin Jr, vice-presidente da Arpen-Brasil

- Paulo Lotufo, epidemiologista da USP

- Pedro Hallal, epidemiologista e reitor da UFPel

O painel será mediado por Diogo Schelp, jornalista e colunista do UOL.⠀

Acompanhe:

